Unbekannte stecken Polizeiauto in Brand

Dachau / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Dachau einen Streifenwagen der Polizei in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte nach einem Einsatz zu ihrem Streifenwagen zurückkehren - doch dieser brannte.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 14:34 Von: Deutsche Presse-Agentur