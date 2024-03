Unbekannte Metalldiebe verwüsten über 60 Gräber auf Friedhof

Unbekannte Metalldiebe haben auf dem Friedhof in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) in der Nacht auf Donnerstag über 60 Gräber beschädigt. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Abhängig von dem Umfang der Beschädigungen dürfte der Schaden sich demnach jedoch auf mehrere Tausend Euro je Grabstätte belaufen. Die Täter hatten es den Angaben zufolge vor allem auf Buntmetall wie Bronzefiguren, Grablichter oder ähnliche Metallgegenstände abgesehen. Die Ermittlungen dauerten an.