Unbekannte bewerfen Güterschiffe mit Metallkugeln

Unbekannt haben in der Schleuse Regensburg Güterschiffe mit faustgroßen Metallkugeln beworfen. Menschen seien damit nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schubverband aus einem Gütermotorschiff und einem Güterschubleichter sei am Montagabend in die Schleuse am Europakanal gefahren, als im Abstand von wenigen Sekunden die zwei Kugeln an Bord einschlugen und Dellen im Lukendeckel verursachten. Diese seien anscheinend von einem Fußweg über den Zaun geworfen worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr.