Auszeichnung

Umweltpreis geht an Klimaforscherin und Holzbau–Pionierin

Osnabrück / Lesedauer: 1 min

Friederike Otto schaut in die Kamera. (Foto: David Fisher/Friederike Otto/dpa )

Mit dem Deutschen Umweltpreis werden in diesem Jahr zwei Frauen ausgezeichnet, die sich mit der globalen Erderwärmung auseinandersetzen. Der von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) verliehene Preis geht an die in London tätige und aus Kiel stammende Klimawissenschaftlerin Friederike Otto sowie an die Holzbau–Unternehmerin Dagmar Fritz–Kramer aus dem Allgäu, wie die Stiftung am Montag in Osnabrück bekannt gab.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 07:06 Von: Deutsche Presse-Agentur