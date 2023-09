Umwelthilfe rügt Hersteller für Mangel an kleinen E–Autos

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das auf der Messe IAA Mobility gezeigte Angebot der deutschen Autokonzerne. Diese setzten „weiter auf spritdurstige Klimakiller–SUV“, erklärte die DUH am Donnerstag. Kleinere und günstige Elektroautos fehlten dagegen. „Während insbesondere chinesische Hersteller auch elektrische Klein– und Kompaktwagen zeigen, fangen die Elektro–Modelle der deutschen Hersteller eigentlich erst in der oberen Mittelklasse an und reichen bis in die Super–Luxusklasse“, hieß es.

„Während die deutschen Hersteller mit immer höher motorisierten und wachsenden Diesel– und Benzin–Dinosauriern jeden Ansatz einer nachhaltigen Modellpolitik vermissen lassen, fehlt von Seiten der Bundesregierung der Wille, die dringend notwendige Antriebs– und Mobilitätswende zu gestalten“, kritisierte DUH–Chef Jürgen Resch. Daher wolle man die Regierung mit den ab November zur Verhandlung anstehenden Klimaklagen „zur Einhaltung des Klimaschutzgesetzes zwingen“.