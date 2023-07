Finanzen

Umfrage: Über die Hälfte der Krankenhäuser macht Verlust

München / Lesedauer: 2 min

Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Flur. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Viele Krankenhäuser in Deutschland sind in Not: Rote Zahlen und Personalmangel prägen den Alltag. Daran dürfte sich laut einer neuen Umfrage unter Klinikmanagern ungeachtet der geplanten Krankenhausreform in den nächsten Jahren auch nicht viel ändern.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 06:10 Von: Deutsche Presse-Agentur