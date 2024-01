UEFA-Präsident Ceferin: „Verlust des legendären Kaisers“

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat den am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer „als einen der ganz Großen des Fußballs“ gewürdigt. „Die Fußballwelt betrauert den Verlust des legendären Kaisers. Seine unvergleichliche Vielseitigkeit, seine eleganten Übergänge zwischen Verteidigung und Mittelfeld, seine tadellose Ballkontrolle und sein visionärer Stil haben die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, in seiner Ära neu geprägt“, sagte Ceferin in einer Mitteilung der Europäischen Fußball-Union am Montag.

„Seine Führungsqualitäten kamen zum Vorschein, als er sowohl die Nationalmannschaft als auch Bayern München in ihren erfolgreichsten Zeiten als Kapitän anführte und auch in seiner Trainerkarriere weiter glänzte“, sagte Ceferin weiter. „Beckenbauers Vermächtnis als einer der ganz Großen des Fußballs ist unbestritten. Wir verabschieden uns von einer wahren Legende!“