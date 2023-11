Einzelhandel

Übernahme perfekt: Tegut baut Basic-Biomärkte um

Fulda/München / Lesedauer: 1 min

Blick auf das Logo von "tegut". (Foto: Björn Friedrich/tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG/obs/Archivbild )

Der Lebensmittelhändler Tegut hat die insolvente Bio-Supermarktkette Basic übernommen und will in den kommenden Wochen die Ladengeschäfte umgestalten. Die 19 Standorte und die Münchener Zentrale gehörten nun zur Tegut-Familie, erklärte das Unternehmen am Dienstag in Fulda nach der gerichtlichen Bestätigung des Insolvenzplans und dem Ablauf der Einspruchsfristen.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 10:04 Von: Deutsche Presse-Agentur