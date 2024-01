Überfall auf Männer in Wohnung: 22-Jähriger schwer verletzt

Unbekannte Täter haben zwei Männer in ihrer Wohnung überfallen und Bargeld sowie ein Handy gestohlen. Dabei wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die drei Täter hatten demnach am Samstagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Würzburger Stadtteil Sanderau geklingelt. Nachdem der 22 Jahre alte Bewohner die Wohnungstür öffnete, fügten sie ihm auf zunächst unbekannte Weise schwere Verletzungen am Kopf zu. Ein Mitbewohner konnte derweil aus der Wohnung flüchten, um die Nachbarn zu alarmieren. Währenddessen entwendeten die Unbekannten die Beute und flüchteten.

Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Raubes und bittet um Hinweise von Zeugen.