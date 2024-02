Über 70 Grabschmuck-Diebstähle: Zwei Männer in U-Haft

Zwei Männer sollen im Februar mehr als 70 Metalldiebstähle auf Friedhöfen in der Region Ingolstadt begangen haben. Insbesondere hatten die Diebe es dabei auf hochwertige Messinggrabschalen abgesehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren wurden demnach in der vergangenen Woche festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen die Festgenommenen anordnete. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.