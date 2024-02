Über 300.000 Euro Schaden nach Brand von Maschinenhalle

Beim Brand einer Maschinenhalle bei Obernzell (Landkreis Passau) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Menschen sollen nicht verletzt worden sein, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache für den Brand am Samstag sei noch unklar. In der Halle standen Traktoranhänger und verschiedene Geräte. Außerdem befand sich dort eine Hackschnitzelheizung. Nachdem das Gebäude rund eine halbe Stunde gebrannt hatte, stürzte es in sich zusammen. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Kuhstall sowie auf ein wenige Meter entferntes Wohnhaus verhindern.