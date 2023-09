Tuchel treibt Sané an: „Muss einer sein, der Liga dominiert“

Trainer Thomas Tuchel ist zum Saisonstart voll des Lobes über Leroy Sané, er treibt den sehr wechselhaften Fußball–Nationalspieler beim FC Bayern München aber auch an. „Leroy ist im Moment sehr positiv. Er ist positiv im Training, auch die Körpersprache ist sehr positiv. Ich habe das Gefühl, dass er gerne hier ist, dass er es genießt, auf dem Platz zu sein“, sagte Tuchel am Freitag. Mit zwei Toren und einem Assist bei den zwei Siegen des FC Bayern zum Bundesligastart war der 27 Jahre alte Offensivspieler ein absoluter Aktivposten.

Tuchel erwartet nun konstant gute Leistungen von Sané, auch im Ligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach: „Leroy ist mit sich selbst zufrieden. Und wenn er mit sich im Reinen ist, kann er einer sein, der den Unterschied ausmacht. Dann muss er einer sein, der die Liga dominiert, auch in der Statistik mit Assists und Toren.“

Sané sei mit 27 Jahren kein Profi in der Entwicklung mehr, betonte Tuchel: „Er ist aus dem Alter raus, ein Talent zu sein, ein Potenzialspieler zu sein. Er muss die Liga dominieren auf seiner Position, was Assists und Tore angeht. Es gilt, weiter Biss zu zeigen und niemals zufrieden zu sein. Er muss die Quote in den Mittelpunkt seines Spiels stellen.“ Sané spielt seine vierte Saison beim FC Bayern, konstant auf Topniveau spielte er noch kein Jahr.

In Gladbach wird dem deutschen Rekordmeister Nationalspieler Jamal Musiala nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch einmal fehlen. Tuchel kann wohl die Elf aufbieten, die gegen den FC Augsburg 3:1 gewonnen hat. Auch Abwehrspieler Minjae Kim soll nach einer Wadenverhärtung und einem Tag Trainingspause im Borussia–Park auflaufen können.