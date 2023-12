Tuchel hat wieder „Spaß“: Viertelfinale als nächstes Ziel

Thomas Tuchel war nach dem Sieg des FC Bayern München bei Manchester United stolz auf seine Mannschaft und blickte kämpferisch voraus auf die K.o.-Phase der Champions League. „Es hat Spaß gemacht“, sagte der Trainer nach dem 1:0 des deutschen Fußball-Meisters am Dienstagabend zum Abschluss der Königsklassen-Gruppenphase im Stadion Old Trafford bei Prime Video.

Die Reaktion auf das heftige 1:5 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga hatte dem 50-Jährigen gefallen. „Das war vom Team-Level auf dem höchsten Niveau. Es war unser bestes Spiel in der Gruppenphase“, kommentierte Tuchel. Er lobte Energie und Konzentration.

„Jetzt haben wir die Pflicht erfüllt“, sagte der Münchner Coach zu der sehr souveränen Gruppenphase mit fünf Siegen und einem Unentschieden. Bei der Achtelfinal-Auslosung am kommenden Montag wird sich der FC Bayern im Topf der Gruppensieger befinden. Damit trifft er auf einen Gruppenzweiten und bestreitet das Rückspiel im eigenen Stadion. „Klar, wir wollen auf jeden Fall ins Viertelfinale“, sagte Tuchel. Danach sei auch mit etwas Glück alles möglich in der Champions League.

Die Bayern konnten den wichtigsten Vereinswettbewerb zuletzt 2020 gewinnen. Vor drei Jahren besiegten sie beim Finalturnier in Lissabon das damals von Tuchel trainierte Team von Paris Saint-Germain mit 1:0. Das einzige Tor erzielte Kingsley Coman, der auch am Dienstagabend in Manchester als Torschütze der Münchner Matchwinner war.