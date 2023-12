Tuchel erwartet Bayern-Reaktion „auf größten Bühnen“

Trainer Thomas Tuchel sieht für den FC Bayern München im Champions-League-Spiel bei Manchester United nach der heftigen 1:5-Klatsche in Frankfurt vor allem eine Chance. „Es gibt die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen der Welt eine Reaktion zu zeigen“, sagte er zur Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Stadion Old Trafford.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister geht als Gruppensieger und bereits fixer Achtelfinal-Teilnehmer in den Gruppenabschluss, während der Tabellenletzte das Heimspiel unbedingt gewinnen muss, um vielleicht doch noch weiterzukommen. „Wir verspüren nicht den größten Druck der Tabelle, aber wir haben immer Druck“, sagte Tuchel zu der Ausgangsbasis.

Die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga wirkte bei dem 50-Jährigen auch am Montagabend nach der Ankunft in England noch nach. „Wir dachten, wir wären schon weiter und sind eines Besseren belehrt worden auf brutale Weise“, sagte Tuchel.

Nationalspieler Jamal Musiala begreift das Spiel gegen Manchester nach der „ein bisschen schockierenden“ Niederlage in Frankfurt ebenfalls als Chance, sofort wieder auf Erfolgskurs zu kommen. „Wir haben eine gute Möglichkeit, wieder Selbstvertrauen aufzubauen“, sagte der 20-Jährige.

Tuchel ließ es noch offen, ob Musiala nach seiner Oberschenkelverletzung und einem 19-Minuten-Einsatz in Frankfurt in der Münchner Startelf auflaufen wird. „Es reicht nicht für 90 Minuten“, sagte der Bayern-Coach. Maximal könne Musiala 60 Minuten spielen, aber auch wieder als Einwechselspieler weitere Einsatzminuten sammeln.