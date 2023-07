Tschechien: Hund bei Hitze im Auto zurückgelassen

Trotz der aktuellen Hitze hat eine Frau in Tschechien ihren Hund im Auto zurückgelassen, während sie selbst einen Zoo besuchte. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Andere Besucher des Tierparks im südböhmischen Hluboka nad Vltavou hätten die Beamten alarmiert, weil der Staffordshire–Bullterrier in dem geparkten Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern kollabierte.

Die Beamten hätten die Besitzerin ausfindig gemacht. Der Hund sei trotz einer Behandlung beim Tierarzt innerhalb kurzer Zeit gestorben. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Montag, als nach Daten des Wetterdienstes Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erreicht wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen mutmaßlicher Tierquälerei. Hluboka nad Vltavou liegt rund 90 Kilometer östlich des Grenzortes Bayerisch Eisenstein.