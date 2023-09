Verkehrsunfall

Trümmerfeld auf B19: Unfall mit drei Verletzten — Oberallgäu

Burgberg im Allgäu / Lesedauer: 1 min

Bei einem schweren Autounfall auf der B19 im Oberallgäu sind drei Menschen verletzt worden. Ein 39–Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Wagen wohl deutlich zu schnell in Richtung Oberstdorf unterwegs gewesen und in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte.

