Trockenheit im Wald: Tröpfchenbewässerung könnte helfen

Junge Bäume sind in einem umzäunten Waldstück in Rottendorf mit gelben Stangen markiert. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Vom Gemüse– und Weinbau sowie für Zierpflanzen und in Baumschulen kennt man Tröpfchenbewässerung schon länger. Diese als effizient geltende Bewässerung könnte künftig auch in Wäldern zum Einsatz kommen. Lassen sich so mehr Bäume retten?

