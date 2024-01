Was ist aus München geworden? Touristen suchen die aufstrebende „Weltstadt mit Herz“ mit ihrer blühenden Wirtschaft und dem Charme einer wohlhabenden Metropole derzeit vergebens. Ausgerechnet die besonders bekannte Achse, die vom Hauptbahnhof über den Stachus zum Marienplatz führt, lässt unweigerlich das Gefühl eines Niedergangs aufkommen.

Maßgeblichen Anteil an dem Verblassen des Glanzes hat der österreichische Immobilien-Mogul René Benko, der in den besten Lagen Münchens Grundstücke erworben hat, die sich nach seiner Pleite nunmehr als verrottende Bauruinen darstellen. Aber auch andere Investoren, die Deutsche Bahn und nicht zuletzt die Landeshauptstadt selbst tragen mit Dauerbaustellen zur wachsenden Unansehnlichkeit einer einst prächtigen Metropole bei. Das traurige Bild runden Personalengpässe und Einzelhandelspleiten ab.

Trümmerfeld Hauptbahnhof

Schon der Hauptbahnhof präsentiert sich den Reisenden keineswegs als Willkommens-Visitenkarte, sondern als Trümmerfeld. Eine Schönheit war das alte Gebäude sicher auch nicht, aber heute sieht es an diesem zentralen Ort aus, als hätte sich eine von Putins Raketen verirrt.

Reisende müssen die wenigen verbliebenen Zugänge zu den Gleisen suchen und durchqueren eine auf die Hälfte geschrumpfte und mit Imbissbuden vollgestellte Halle. Die Fertigstellung der schönen neuen Bahnhofswelt wurde von der Bahn für 2028 in Aussicht gestellt. Jetzt soll es elf Jahre länger dauern, bis das Kernstück „zum größten Teil“ stehen soll.

Die Folgen des Benko-Zusammenbruchs

München-Besucher sollten sich am besten sofort in die unterirdische S-Bahn oder die U-Bahn begeben, denn die früher geschäftigen Zugangsstraßen zum nur wenige hundert Meter entfernten Karlsplatz, besser bekannt unter dem Namen Stachus, gehören zu den Schlimmsten, was Münchens City heute zu bieten hat. Das ist hauptsächlich eine Folge des Zusammenbruchs von Benkos Signa-Unternehmen, die sich das nach dem Berliner KaDaWe zweitgrößte Kaufhaus Deutschlands unter den Nagel gerissen hat.

Das Münchener Hertie/Karstadt-Kaufhaus reichte von Stachus bis Bahnhofsplatz und bestand aus einem riesigen, aber hässlichen Klotz, welcher mit dem prächtigen 120 Jahre alten denkmalgeschätzen „Hermann-Tietz-Haus“ (daher der Name Hertie) gegenüber dem Bahnhof verbunden war. Das Ganze steht seit Längerem leer und verfällt. Wie Anwohner berichten, bietet es der bayerischen Tierwelt neue Heimstätten. Sehr zum Leidwesen der dortigen Gewerbetreibenden zieht der Komplex zwei komplette Straßenzüge mit in den Niedergang.

Viele Dauerbaustellen belasten Gewerbe

Gleich am Stachus wird es kaum besser: Die Galeria Kaufhof in dem fünfstöckigen so genannten Zechbauer-Haus an prominentester Stelle des Verkehrsknotens ist seit 2022 Geschichte. Eine Zwischennutzung mit Kunst, Gastronomie und Sport unter dem Namen „Lovecraft“ scheiterte. Jetzt herrscht auch an diesem Eck Trostlosigkeit, die durch eine Großbaustelle gegenüber nicht weniger trostlos wird. Dort wird schon geraume Zeit an einem neuen Mariott-Hotel gearbeitet, das den abgebrochenen luxuriösen „Königshof“ ersetzt. Bis Ende 2023 sollte der Bau fertig sein. Er ist es nicht.

Schwer erwischt hat es nicht nur das Stadtbild, sondern auch die Gewerbetreibenden, die das Pech haben, nahe einer Dauerbaustelle Umsatz machen zu müssen. Die Chefin des höherklassigen Hotels Truly Yours gleich gegenüber dem verfallenden Hertie-Klotz ist besorgt über zunehmend schlechte Bewertungen von Gästen. „Ich will mir gar nicht vorstellen, dass das über Jahre so bleibt“, sagte sie der „Abendzeitung“. Ihr Küchenchef ist laut dem selben Blatt entsetzt, wenn er Ratten und Mäuse über die Straße rennen sieht. „München hat seine Seele an Herrn Benko verkauft“, resignierte ein Ladenbesitzer.

Münchner Einzelhandel klagt sein Leid

Grundsätzlich begrüße man alle Baumaßnahmen, welche die Attraktivität der Münchener Innenstadt erhöhen, sagt Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern. Wenn es jedoch zu Verzögerungen oder gar einem Stopp der Baumaßnahmen komme, sei dies ein „massiver Schlag“ gegen den örtlichen Einzelhandel. Benko- und Bahn-Baustellen seien keine guten Nachrichten für den Münchener Einzelhandel.

Weiter geht es Richtung Marienplatz durch die inzwischen 50 Jahre alte Fußgängerzone der Neuhauserstraße. Gleich hinter dem Karlstor wird man dort wieder von einer Benko-Großbaustelle begrüßt. Hier bot früher „Karstadt Sport“ auf mehreren Etagen ein umfassendes Angebot für Freizeitsportler feil, doch auch das ist Geschichte. Jetzt heißt das Gebäude hinter den Gerüsten „Herzog Max“ und soll eine „Mixed-Use“-Immobilie werden.

Wie geht es mit den Benko-Baustellen weiter

Gleich daneben stellt eine der schönsten Immobilien in der mit architektonischen Höhepunkten nicht eben reich gesegneten Fußgängerzone einen Blickfang dar: das „Karstadt Oberpollinger“. Auch bei dieser Immobilie hat Benko die Finger im Spiel, allerdings nur in Gestalt einer Minderheitenbeteiligung. 51 Prozent gehören einer reichen thailändischen Familie, auf die jetzt die Beschäftigten und die Stadt ihre Hoffnungen setzen.

Wenige Meter weiter, dort wo die Neuhauser in die Kaufinger Straße übergeht, ruht die Großbaustelle der „Alten Akademie“. Das historische Gebäude beherbergte einst das Statistische Landesamt des Freistaats. Dieses wurde jedoch nach Fürth verlegt, als der bayerische Finanzminister noch Markus Söder (CSU) hieß. Der verkaufte das Filetstück schon vor zehn Jahren für 230Millionen Euro. Es landete schließlich bei Benkos „Signa Select“.

Da liegt es heute noch: Ein langer Bauzaun und - immerhin - eine schicke Foto-Verkleidung der Fassade zeugen von den ehrgeizigen Plänen, deren Verwirklichung jetzt in den Sternen steht. Bei der Stadt hofft man, dass sich ortsbekannte Baulöwen wie die Familien der Schörghubers und Inselkammers der prominenten Bauruine annehmen.

Betonklotz-Architektur der 70er-Jahre

Weiter in Richtung Marienplatz am Jagdmuseum vorbei wird es etwas freundlicher in Münchens „guter Stube“. Jedenfalls, wenn man davon absieht, dass das Gros der Ladenlokale von Ketten und den unvermeidlichen Telefonläden bespielt wird. Direkt am Marienplatz steht ein weiteres Galeria-Kaufhof-Haus, dessen Beschäftigte der Zukunft auch mit gemischten Gefühlen entgegen sehen, obwohl es sich um eines der umsatzstärksten Häuser handelt.

Die Betonklotz-Architektur des Kaufhauses, für das in den 1970er-Jahren das reich verzierte „Roman-Mayr-Haus“ weichen musste, wurde mit einiger Berechtigung als üble Verschandelung des Marienplatzes begriffen. Mittlerweile wären die Münchener aber wohl froh, wenn wenigstens an dieser Stelle alles beim Alten bliebe.

OB Reiter von Verfall betroffen

Mit dem „Marienhof“ auf der anderen Seite des 1905 im neugotischen Stil entstandenen Rathauses eröffnete sich in der Vergangenheit eine grüne Oase mitten in der City. Das ist seit Jahren vorbei. Der kleine Park wich der zentralen Baustelle für die zweite S-Bahn-Stammstrecke. Deren Fertigstellung wurde inzwischen um zehn Jahre auf frühestens 2037 verschoben. Der riesige Bauzaun wird also noch einige Jahre erhalten bleiben. Um den Reigen der Benko-Hinterlassenschaften zu vervollständigen, darf noch auf das ehemals vom örtlichen Traditionsunternehmen Kaut-Bulliger in der Rosenstraße in unmittelbarer Nähe des Marienplatzes genutzte Kaufhaus verwiesen werden, das ebenfalls hinter einem Bauzaun vor sich hin dümpelt.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich angesichts des Verfalls betroffen. Ihm blute das Herz, wenn er die Wunden an „stadtprägenden Orten“ betrachte, so das Stadtoberhaupt. Zwischenzeitlich scheint Reiter aber über Informationen zu verfügen, die ihn etwas zuversichtlicher in die Zukunft schauen lassen.

Über die Innenstadt mache er sich weniger Sorgen, sagte er kürzlich im Bayerischen Rundfunk: „Da finden wir jemanden, der das kauft.“ Größere Sorgen macht sich der Sozialdemokrat über die Beschäftigten von Galeria-Kaufhäusern in anderen Stadtteilen, die weniger umsatzstark sind.