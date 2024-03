Trio kippt mit Teleskoplader um: Ein Toter, zwei Verletzte

Drei Männer sind auf einem Bauernhof in Niederbayern mit einem Teleskoplader umgekippt. Einer der drei Männer sei an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein weiterer Mann sei bei dem Unfall in Rotthalmünster (Landkreis Passau) am Donnerstag schwer verletzt worden, als er ebenfalls aus dem Arbeitskorb am Fahrzeug mehrere Meter tief auf den Boden fiel. Der Fahrer des Teleskopladers wurde demnach aus dem Fahrzeug geschleudert und leicht verletzt.

Warum das Fahrzeug auf die Seite kippte, als zwei der Männer im Arbeitskorb an einem Gebäude zugange waren, blieb laut Polizei zunächst unklar. Ebenso offen blieb, mit welchen Arbeiten sie dort beschäftigt waren. Kripo und Staatsanwaltschaft Passau ermittelten am Freitag zur genauen Unfallursache. Der Schwerverletzte war den Angaben zufolge am Freitag weiter in ärztlicher Behandlung.