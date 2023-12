Wasser

Trinkwasser im oberfränkischen Hochstadt verunreinigt

Hochstadt am Main / Lesedauer: 1 min

Leitungswasser läuft aus einem Wasserhahn in ein Glas. (Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild )

In der oberfränkischen Gemeinde Hochstadt am Main (Landkreis Lichtenfels) sind E-Coli-Bakterien im Trinkwasser gefunden worden. Wie das Landratsamt Lichtenfels am Donnerstag mitteilte, dürfen Bewohner der Gemeinde das Leitungswasser nur noch abgekocht verwenden.

Veröffentlicht: 14.12.2023, 16:54 Von: Deutsche Presse-Agentur