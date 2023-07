Rosenheim

Transporter geht auf A8 in Flammen auf

Frasdorf / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 8 bei Frasdorf im Landkreis Rosenheim in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen. Ein 22 Jahre alter Autofahrer habe im Motorraum seines Wagens Feuer bemerkt, das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und sich in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 05:27 Von: Deutsche Presse-Agentur