Tram schiebt Auto vor sich her - Autofahrer schwer verletzt

Ein Auto ist in München an einer Kreuzung von einer Tram erfasst und etwa 20 Meter vor der Straßenbahn hergeschoben worden. Bei dem Unfall am Mittwoch sei der Autofahrer im Brustbereich schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der 62-Jährige habe das Auto noch verlassen können, bevor die Rettungskräfte eingetroffen seien. Sein 68 Jahre alter Beifahrer sei leicht verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an der Straßenbahn war laut Feuerwehr zunächst nicht abschätzbar. Das Auto erlitt demnach einen Totalschaden. Der genaue Unfallhergang werde nun von der Polizei ermittelt.