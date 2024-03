Traktorfahrer wird ohnmächtig: 14 Tonnen Gülle laufen aus

Ein Traktorfahrer ist in Niederbayern während der Fahrt ohnmächtig geworden und hat in der Folge ein Güllefass verloren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, flossen am Mittwoch in Postau (Landkreis Landshut) etwa 14 Tonnen Gülle in den Straßengraben, nachdem der 57-Jährige mit seinem Traktor von der Fahrbahn abgekommen war. Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts habe aber keine Gefahr für Gewässer durch die auslaufende Gülle bestanden. Der Traktorfahrer sei bei dem Unfall unverletzt geblieben.