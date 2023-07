Unfall

Traktorfahrer stirbt bei Unfall in Tirol

Tannheim / Lesedauer: 1 min

Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall in der österreichischen Gemeinde Tannheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der 74–Jährige am Donnerstagabend unweit der deutschen Grenze mit seinem Fahrzeug von einer Forststraße ab.

