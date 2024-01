Traktor mit Anhänger fängt Feuer: 300.000 Euro Schaden

Rund 300.000 Euro Schaden sind bei einem Brand eines Traktors samt Anhänger in Schwaben entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt an dem Fahrzeug die Ursache, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach bemerkte ein 35 Jahre alter Mann in einem Waldstück bei Harburg (Landkreis Donau-Ries) am Freitag Flammen aus dem Motorraum des Traktors, als er mit Holzarbeiten beschäftigt war. Er versuchte den Angaben zufolge erfolglos, das Feuer zu löschen. Das Fahrzeug sowie der Anhänger brannten laut Polizei vollständig aus. Rund 85 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Wegen der Witterungsverhältnisse sowie der hohen Zahl an Einsatzkräften habe keine Gefahr bestanden, dass der Brand sich auf den Wald ausbreitete, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde demnach niemand.