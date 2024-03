Traktor kippt auf Mann: 68-Jähriger stirbt

Ein 68-Jähriger ist in Niederbayern unter einen Traktor geraten und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Mann am Samstag mit einem 31-Jährigen einen Anhänger an dem Fahrzeug anbringen, als das Gespann in Deggendorf an einem Hang ins Rollen geriet. Der Traktor sei auf den 68-Jährigen gekippt.

Der 31-Jährige habe den Verletzten zwar sofort geborgen und mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Der 68-Jährige sei aber noch am Unfallort gestorben. Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf ermitteln zur Unfallursache.