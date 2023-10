Bei einem Brand eines Traktors in Oberfranken ist ein Schaden von 120.000 Euro entstanden. Ein technischer Defekt wird als Brandursache vermutet, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Feuer war am Freitag im Bereich des Heckmotors bei Feldarbeiten in Itzgrund (Landkreis Coburg) ausgebrochen. Der 28-jährige Landwirt bemerkte den Brand und wurde nicht verletzt. Das gesamte Fahrzeug brannte aus.