Trainingspause für Münchner de Ligt: Davies wieder zurück

Abwehrspieler Matthijs de Ligt hat beim FC Bayern mit dem Training ausgesetzt. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, musste der 24-jährige Niederländer aufgrund von leichten Magen-Darm-Beschwerden pausieren. Dafür kehrte Außenverteidiger Alphonso Davies am Nachmittag auf den Platz zurück, nachdem der Kanadier wegen seiner langen Anreise einen Tag länger freibekommen hatte. Trainer Thomas Tuchel hatte für den Tag zwei Einheiten angesetzt. De Ligt hatte in der Hinserie wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen gefehlt.

Die Bayern setzen die Bundesligasaison am 12. Januar mit dem letzten Hinrundenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim fort. Zuvor bestreitet der Tabellenzweite am kommenden Samstag (15.30 Uhr) ein Testspiel beim FC Basel.

Die Münchner gehen mit vier Punkten Rückstand auf den ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen ins neue Jahr. Sie haben aber am 24. Januar noch ein Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin auszutragen. Nach dem Hoffenheim-Spiel und vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am 21. Januar werden die Münchner Profis vom 14. bis 18. Januar für ein Kurz-Trainingslager nach Faro (Portugal) reisen.