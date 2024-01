Es ist noch nicht allzu lange her, da hatte das Riedberger Horn einen Ruf wie Donnerhall: „Hier entscheidet sich die Zukunft des bayerischen Alpenschutzes“, verkündete Thomas Bucher, Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins. Wer den Berg beim Oberallgäuer Ferienort Balderschwang kennt, staunte seinerzeit wegen der großen Worte: Sonderlich eindrucksvoll wirkt die 1787 Meter hohe Kuppe nämlich nicht gerade.

Um sie tobte aber ein Umweltstreit, der durchs ganze Land hallte. Zur Erinnerung: Entlang der Südflanke des Riedberger Horns sollte nach dem Willen der meisten Einheimischen eine neue Seilbahn durch teilweise streng geschütztes Gebiet gebaut werden. Der Alpenverein und diverse Ökoverbände wie der Bund Naturschutz in Bayern stemmten sich jedoch vehement dagegen.

Andere Wege in die touristische Zukunft

Die Pläne wurden 2018 gestrichen. Frieden scheint ins Balderschwanger Tal zurückgekehrt zu sein. Und nicht nur dies. Man sucht dort inzwischen andere Wege in die touristische Zukunft. Fast sieht es so aus, als wollen sich das 400-Seelen-Dorf neu erfinden - ohne Seilbahnneubauten. Höchstens unter der Hand murrt manchmal noch jemand über die Entscheidung vor sechs Jahren und meint leise: „Die Seilbahn wäre schon sinnvoll gewesen.“ Eine überkommene Einstellung, die mit dem Traditionsgeschäft des Ortes zu tun hat: dem Wintersport, praktisch der Goldesel vieler Bergdörfer.

Nun liegt Balderschwang gerade mal 1044 Meter über Normalnull - eine für die Alpen eher geringe Marge, speziell wenn es um frohe Hoffnungen fürs Skifahren geht. Doch der Ort gilt als Schneeloch. Dies hängt mit seiner geografischen Lage zusammen. Das Tal öffnet sich weit nach Westen Richtung Bodensee. Von dort treibt Wind niederschlagsträchtige Wolken nach Balderschwang, wo sie ihre Last fallen lassen - winters eben in Form von Schnee.

Eines der bisherigen Leuchtturmprojekte

Es ist also kein Wunder, dass sich um diese Jahreszeit beispielsweise die Köpfle Alpe tief verschneit darbietet. Ein Wintertraum. Der Gebäudekomplex oberhalb von Balderschwang diente einst der alpinen Weidewirtschaft. Aber um Vieh oder Sennerei geht es in dieser Geschichte nicht. Sie dreht sich um die neue Zeit. „Hochwertiger Naturtourismus“ soll die Richtung weisen, wie der Stuttgarter Architekt und Investor Ralf Kurrle sagt.

Die Köpfle Alpe kann als eines der bisherigen örtlichen Leuchtturmprojekte verstanden werden. Nachdem sich Kurrle laut seinen Worten in das Anwesen verschaut hatte, erwarb er es 2018. Was folgte, war der Ausbau zu einem ambitionierten Restaurant- und Hotelensemble. Viel Holz, die Gebäude in die Landschaft eingegliedert, zeittypisch einen Wellness-Bereich dazu gebaut: „Alles CO2-neutral und zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien bewirtschaftet“, erklärt der rege Unternehmer. In der Werbung für seine Alpe heißt es: „Das harmonische Miteinander im Einklang mit der Natur ist uns sehr wichtig.“

Der Anstoß für den Wandel

Natürlich hat man solche Sätze schon vielfach gehört - oft aus Orten, denen Klimaveränderungen ihr altes winterliches Geschäftsmodell verhageln. Was die weiße Pracht angeht, eilt es aber im Schneeloch Balderschwang nicht sonderlich. Der Anstoß für den anvisierten Wandel kommt woanders her. Womit man wieder beim Riedberger Horn ist.

Die Alte Eibe von Balderschwang steht im Hochtal von Balderschwang im Landkreis Oberallgäu. Sie ist möglicherweise der älteste Baum Deutschlands. So schwanken die Altersangaben für die Alte Eibe von Balderschwang bis zu 2000/3000 Jahren. Baum Eibe alter Baum (Foto: Ralf Lienert )

Schon vor Jahrzehnten überlegten die Balderschwanger zusammen mit ihren Nachbarn in Obermaiselstein, ob es nicht schlau wäre, ihre beiden Skigebiete zu verknüpfen. Was sie trennt, ist das Riedberger Horn, technisch unerschlossen, dafür eine Hochburg für Skitourengeher.

Angst um die Wettbewerbsfähigkeit

Östlich davon haben sich die Obermaiselsteiner im Weidegebiet von Grasgehren eine kleine Wintersportdestination aufgebaut. Balderschwang hat mehr Pisten, aber der Gedanke sich zu vergrößern, blieb bei den Mächtigen im Ort dennoch haften: bei den Hoteliers und Seilbahnbetreibern. Doch der Rubel rollte auch ohne teure Verbindungsbahn. Sie blieb eine vage Option - bis vor vielleicht zehn Jahren.

Nun sollte plötzlich gebaut werden. Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle, ein gemütlich daherkommender Hotelbesitzer mit CSU-Parteibuch, verkündete im Chor mit vielen Gleichgesinnten: Für die Zukunft der Gemeinden sei eine Verbindung der Skigebiete „unabdingbar“. Andere ergänzten, dass man ansonsten „nicht mehr konkurrenzfähig bleibt“.

Unterstützung durch die Politik

Letztlich verfolgten die Balderschwanger mit ihren Obermaiselsteiner Freunden das altgewohnte alpine Tourismuskonzept: Wachsen oder Weichen. Die Nachbarschaft bot aktuelle Beispiele. So haben sich am Arlberg drei getrennte Wintersportdestination ab 2013 über Verbindungsseilbahnen schrittweise zum größten Skigebiet Österreichs gemausert. Im Bregenzerwald schlossen sich 2009 Mellau und Damüls zusammen. Warum also nicht auch ein Lückenschluss zwischen Balderschwang und Grasgehren?

Bayern lebt von seinen Naturschätzen. Markus Söder

Praktischerweise sekundierte die Politik - und zwar in Gestalt von Markus Söder, dem heutigen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef. 2016, damals noch ehrgeiziger Finanz- und Heimatminister seines Freistaats, ließ er sich von den Plänen am Riedberger Horn einnehmen - und überzeugte die Staatsregierung.

Die Pläne fürs Riedberger Horn werden beerdigt

Dann schafften es Ökoverbände und Alpenverein, enorme Stimmung gegen das Projekt zu machen. Worauf Söder als frischgebackener Ministerpräsident den Plänen im April 2018 seine Unterstützung entzog. Er argumentierte: „Bayern lebt von seinen Naturschätzen. Deshalb ziehen wir heute den Schlussstrich unter eine aufgeregte und ideologische Debatte.“

Im politisch tief schwarz eingefärbten Balderschwang fühlten sich viele verraten. Doch Söder hatte ein Trostpflaster, das im Tal zum Signal für die Wende wurde: 20 Millionen Euro für Balderschwang und Obermaiselstein. Das Geld sollte den Orten ermöglichen, „Modelldörfer für modernen Ski- und Bergtourismus im Einklang mit der Natur“ zu werden, sagte Söder.

Söders Millionen

Erst jüngst betonte Bürgermeister Kienle im Gespräch mit der „Allgäuer Zeitung“, es gehe um naturnahe Erholung: „Das liegt im Trend der Zeit.“ Er selber hat daraus schon Konsequenzen gezogen: Sein Traditionshotel „Adlerkönig“ ist zu „Kienles Kräuterhotel“ mutiert. Daneben hat das nicht minder traditionsreiche „Hubertus“ die Ergänzung „Mountain Refugio“ in den Hotelnamen mit aufgenommen.

Skigebiet bei Grasgehren. (Foto: Foto: dpa )

Doch dies sind eher Nebenerscheinungen abseits von Söders Millionen. Für alle deutlich sichtbar, wird das Geld aus der Kasse des Freistaats das Dorf verändern - und zwar am östlichen Ortsanfang. Dort steht der Gasthof „Schwabenhof“. Vis-à-vis davon ist die Talstation einer Sesselbahn und ein großer Parkplatz. Daneben soll sich künftig ein Gebäudekomplex erheben, der als zentral fürs örtliche Zukunftskonzept betrachtet wird.

Neue Pläne

Gedacht ist an ein Jugendhotel und einen Multifunktionsbereich mit Umkleiden, Mietschränken sowie Skiverleih. Hinzu kommen Räume für das Zentrum Naturerlebnis Alpin, kurz Alpinum genannt - ein Schlüsselprojekt. Es wurde von Bayerns Umweltministerium initiiert - wohl als eine Art Zuckerle für Balderschwang und Obermaiselstein. Beide Orte sollen einen Standort erhalten. Aufgabe des Alpinums wird es sein, als staatliches Dienstleistungs- und Beratungszentrum für Naturschutz in den Alpen zu dienen - mit dem zentralen Wirkungsbereich Oberallgäu. Laut Plan erhält Balderschwang zusätzlich eine Dauerausstellung.

Daneben hat sich bereits eine neue Gesellschaft namens „Berg-Naturerlebnis Riedberger Horn“ gegründet. Sie vereint alte Fans des Skigebietsausbaus mit Gemeindevertretern, sonstigen Bürgern, Vereinen, Betrieben und Verbänden. Zweck der Gesellschaft ist es nach vorliegenden Angaben, „eine Modellregion für naturverträglichen Ski- und Bergtourismus zu schaffen“. Unterstützung kommt dafür vom angrenzenden Naturpark Nagelfluhkette. Er hat bereits seine Ranger-Stellen aufgestockt.

Sogar Lob vom Alpenverein

Recht ungewohnt für Balderschwang, gibt es inzwischen sogar Lob vom Deutschen Alpenverein. Dessen Naturschutzexperte Manfred Scheuermann attestiert, es sei im Tal erkannt worden, „dass auch der sanfte, naturverträgliche Tourismus ein erfolgreiches Konzept sein kann“.

Im Tal ist bei manchem fast schon Euphorie festzustellen. „Es geht um die langfristige Entwicklung. Das betreiben wir mit Herzblut“, meint etwa Matthias Lenz, ein Eventmanager, der vor sechs Jahren nach Balderschwang kam. Ihm gehören der Berggasthof Boden und hochwertige Ferienwohnungen. Er ist an der Leitung der Köpfle Alpe beteiligt. Zudem sitzt Lenz für die CSU im Gemeinderat, wo sich der vielbeschäftigte Mann vor allem um den Bereich Tourismus kümmert. Sein zentraler Standpunkt: „Wir brauchen einen Ganzjahresbetrieb.“

Anvisierter Ganzjahresbetrieb

Vor kurzem galten solche Gedanken im Tal noch als wenig zielführend. Skifahrer brachten das Geld. Sommerurlauber erschienen wenig profitabel. In der Touristiker-Szene gibt es das Klischee vom sparsamen Wanderer, der auch noch sein Butterbrot von daheim mitschleppt. Wobei dies weniger das Klientel ist, welches Lenz im Auge hat. „Nötig sind hochwertige Angebote. Hierzu müssen auch sommers die Bergbahnen laufen“, fordert er. Balderschwang könne in dieser Jahreszeit „einen Naturtourismus in einer Region bieten, die noch nicht so überlaufen ist.“

Doch schon tauchen Mahner auf. Zu ihnen gehört Thomas Frey, Alpenexperte des Bundes Naturschutz in Bayern. Mit Blick auf die Wintersaison warnt er, zu viele schneehungrige Besucher könnten „schnell zu einer Überlastung des Ortes führen“. Ein Problem, dass sich seit Jahren an manchen Tagen mit Bilderbuch-Wetter stellt. Dann herrscht Verkehrschaos im ansonsten so beschaulichen Tal. Noch der letzte Winkel ist zugeparkt. Um dem entgegenzuwirken, hätte Balderschwang gerne ein leistungsfähiges Nahverkehrskonzept. Woran zumindest gearbeitet wird, wie es im Ort heißt.

Warnung vor einem zu großen Ansturm von Gästen

Frey warnt jedenfalls davor, neue Infrastrukturen wie zusätzliche Parkplätze oder Lifte zu bauen. So etwas würde „den Ansturm noch steigern“. Dies gelte ebenso für die Sommersaison. Er erinnert daran, dass unter anderem die Idee zur Errichtung eines Bikeparks aufgetaucht sei. Unpassend für „einen naturnahen Erholungsort“, glaubt er.

Tatsächlich scheint man sich im Balderschwanger Tal vorsichtig in die touristische Zukunft vortasten zu wollen, die Leute diskutieren, haben Ideen, stellen sie auch wieder in Frage. Motto: nur nichts falsch machen. Ein Insider meint dazu: „Schließlich sind wir gebrannte Kinder.“ Er spielt damit auf den gescheiterten Plan mit der Seilbahn am Riedberger Horn an. Das Dorf fühlte sich vom damaligen Proteststurm überwältigt. Nochmals will so etwas keiner erleben.