Kasendorf

Toter im Wald in Oberfranken gefunden: Anklage wegen Mordes

Kasendorf

Wegen des gewaltsamen Todes eines 48–Jährigen in Oberfranken hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Beschuldigte erhoben. Diesen werde unter anderem Mord und Beihilfe zum Mord vorgeworfen, teilte die Behörde am Montag in Bayreuth mit.

14.08.2023