Toter aus Regnitz in Fürth identifiziert

Der Mann, der am Mittwoch tot aus der Regnitz im mittelfränkischen Fürth geborgen wurde, ist von der Polizei identifiziert worden. Bei dem Verstorbenen handle es sich demnach um einen 27 Jahre alten Mann aus Erlangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann sei ertrunken und es liegen den Angaben zufolge keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Passanten hatten den leblosen Körper des Mannes am Mittwoch im Fluss entdeckt und daraufhin den Notruf verständigt.