Toter aus Fluss in Niederbayern geborgen

Zwiesel / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Einsatzkräfte haben eine männliche Leiche aus einem Fluss im Landkreis Regen in Niederbayern geborgen. Der Polizei wurde am Dienstag eine „augenscheinlich tote Person“ auf Höhe eines Sägewerkes im Kleinen Regen in Zwiesel gemeldet, wie eine Sprecherin sagte.