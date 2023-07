Polizisten und Beamte der Spurensicherung stehen in der Nähe eines Hauses, in dem drei Menschen erschossen wurden. In einem Mehrfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Augsburg hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen: zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend schwer verletzt. +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: picture alliance/dpa )