Tote Frau und vier Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Weißensberg (Landkreis Lindau) ist eine Frau gestorben und vier weitere Menschen sind verletzt worden. Wie genau es am Sonntag zu dem Unfall kam, sollte ein Gutachter klären, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach wurde der Fahrer des einen Wagens, ein 55-Jähriger, schwer verletzt. Seine 56-jährige Beifahrerin starb an ihren Verletzungen. Im zweiten Auto wurden ein 45-Jähriger und seine Kinder im Alter von 13 und 10 Jahren mittelschwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.