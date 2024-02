Tote Frau nach Wohnhausbrand in Unterfranken entdeckt

Beim Brand eines Wohnhauses in Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) haben Einsatzkräfte die Leiche einer Frau gefunden. Dabei handelt es sich vermutlich um eine 55 Jahre alte Bewohnerin des Mehrfamilienhauses. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag zudem ein Mann verletzt, er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war aus bisher noch unbekannten Gründen ausgebrochen. Der Dachstuhl habe bereits voll in Brand gestanden, als Polizei und Feuerwehr eintrafen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.