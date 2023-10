Gericht

Tödlicher Raserunfall auf Möbelhaus-Parkplatz: Geständnis

Augsburg / Lesedauer: 2 min

Ein Mann sitzt im Landgericht auf der Anklagebank. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Im Prozess um einen tödlichen Raserunfall auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses hat der 54 Jahre alte Angeklagte ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Zu Beginn des Verfahrens am Mittwoch am Landgericht Augsburg verlas der Verteidiger im Namen seines Mandanten eine Erklärung, in der die Vorwürfe aus der Anklage bis auf einzelne Details eingeräumt wurden.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 02:47 Von: Deutsche Presse-Agentur