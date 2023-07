Tödlicher Arbeitsunfall in Kanalschacht: Leichen obduziert

Nach dem Tod von drei jungen Arbeitern in einem Kanalschacht in Oberbayern steht bei zwei Opfern die Todesursache fest. Die beiden 20 und 28 Jahre alten Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma in Weyarn (Landkreis Miesbach) seien in dem Kanalsystem ertrunken, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Im Fall des dritten Mitarbeiters sei die genaue Ursache noch unklar. Es seien weitere medizinische Untersuchungen nötig. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die Ursache für den Arbeitsunfall am Dienstag blieb zunächst ebenso weiter unklar wie die Frage, warum die Männer an dem Schacht tätig waren. Einer der drei Männer hatte Polizeiangaben zufolge in dem wassergefüllten Gullyschacht gearbeitet. Als seine Kollegen keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen konnten, stiegen die beiden anderen Männer demnach in den Schacht, um zu helfen. Alle drei Arbeiter konnten nur noch tot geborgen werden.

Der Arbeitsunfall hatte in der Region Trauer und Entsetzen ausgelöst. Alle drei Männer waren in der 4000–Seelen–Gemeinde in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.