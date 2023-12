Tödliche Schüsse auf Nürnberger Straße: Angeklagter schweigt

Ein wegen der tödlichen Schüsse auf einer belebten Nürnberger Straße angeklagter 29-Jähriger hat sich zu Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sein Mandant mache derzeit keine Angaben, sagte einer der Verteidiger am Mittwoch vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Türken unter anderem Mord und versuchten Mord vor.

Er soll im vergangenen Oktober vor einem Café auf zwei Freunde geschossen haben. Einen 30-Jährigen traf er in den Brustkorb. Dieser starb später im Krankenhaus. Ein 35-Jähriger überlebte schwer verletzt. Vor der Tat soll es einen Streit zwischen dem Angeklagten und den beiden Opfern gegeben haben. Die Gründe dafür seien unbekannt, sagte die Staatsanwältin.

Nach der Tat tauchte der Verdächtige unter. Etwa drei Monate später konnte ihn ein Spezialeinsatzkommando in einem Hotelzimmer im italienischen Rimini festnehmen. Seit Mitte Februar sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft.

In dem Prozess will die Kammer nicht nur den genauen Ablauf der Tat, sondern auch die Hintergründe aufklären. Für die Beweisaufnahme sind zahlreiche Prozesstage bis in den März hinein geplant. Mehr als 100 Zeuginnen und Zeugen sowie sieben Sachverständige hat die Staatsanwaltschaft benannt.