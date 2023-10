Tiere

Tödliche Gefahr für Vögel: LBV will Glasfassaden erfassen

Hilpoltstein / Lesedauer: 1 min

Der Himmel und ein Vogel spiegeln sich in der Glasfassade eines Bürogebäudes. (Foto: picture alliance / dpa/Archiv )

Jährlich sterben nach Angaben des Naturschutzverbands LBV viele Millionen Vögel in Deutschland, nachdem sie gegen eine Glasfassade oder Lärmschutzwand geflogen sind. Welche Stellen für Vögel in Bayern besonders gefährlich sind, will der LBV nun erfassen, um diese besser schützen zu können.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 12:02 Von: Deutsche Presse-Agentur