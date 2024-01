Eine schmächtige junge Frau betritt den Saal E011 des Ingolstädter Landgerichtes - lange, dunkle Haare, sie trägt einen schwarzen Anorak, eine ockerfarbene Hose. Und Fußfesseln. Mit einem Papier bedeckt sie ihr Gesicht. Und ein größerer, kräftiger Mann mit Brille und Undercut kommt rein. Auch er mit Fußfesseln, doch er zeigt sein Gesicht, schaut gerade in die Kameras der Fotografen und TV-Leute.

Die heute 24-jährige Schahraban Kh.-B. und der 25-jährige Sheqir K. würdigen sich keines Blickes. Dabei sollen sie am 16. August 2022 gemeinsam ein grausames, perfides, unfassbares Verbrechen begangen haben, dessen Verlauf in Eppingen im Landkreis Heilbronn begann und in Ingolstadt endete. Entdeckt worden war der Leichnam einer jungen Frau in einem Auto. Mit einem Schlagring war sie niedergestreckt und dann mit 56 Messerstichen getötet worden.

Die Eltern der vermissten Schahraban Kh.-B., damals 23 Jahre alt, meinten, nachts in der Dunkelheit ihre Tochter in deren schwarzem Mercedes Coupé entdeckt zu haben. Schock und Trauer müssen sie überwältigt haben.

Festnahme in der Pizzeria

Tags darauf aber vermeldet die Polizei, dass die Getötete gar nicht Kh.-B. ist, dieser aber täuschend ähnlich sieht. Die nun wieder Vermisste wird gleich am Folgetag in einer Pizzeria in Ingolstadt gesehen und bald darauf gefasst, ihr mutmaßlicher Komplize Sheqir K. ebenso.

Die im Auto aufgefundene Leiche hingegen war die ebenfalls 23-jährige Khadidja O., die aber nicht aus Ingolstadt stammt, sondern aus Eppingen. Die Anklage behauptet, dass sie sterben musste, weil sie Kh.-B. äußerlich so sehr glich. Staatsanwältin Alexandra Engel trägt zu Beginn des Mordprozesses nüchtern vor, dass Kh.-B. sich entschlossen hatte, „unterzutauchen und ihren eigenen Tod vorzutäuschen, um ein neues Leben beginnen“.

Rasch wurde das Wort vom „Doppelgängerinnenmord“ geprägt. Eine unschuldige und den mutmaßlichen Tätern völlig unbekannte Frau musste sterben. Weil sie und die Angeklagte dasselbe, längere, schwarze Haar hatten? Den gleichen mitteldunklen Hauttyp und die gleiche Körperstatur? Eine ähnliche Art hatten, sich zu stylen und zu präsentieren, auch im Internet? Wenn dies so stimmt, dann hat es so etwas in Ingolstadt und anderswo noch nie gegeben.

Schwierige religiöse Sozialisierung

Schahraban Kh.-B., eine Deutsch-Irakerin, sitzt seit 17 Monaten in Untersuchungshaft. Sie und ihre Familie stammen aus dem Nordirak und gehören der Glaubensgemeinschaft der Jesiden an, die unter der Herrschaft des „Islamischen Staates“ brutal verfolgt, ermordet oder versklavt worden waren. Die Angeklagte hatte einen Lebensgefährten, ebenfalls einen Jesiden, die Beziehung schwankte aber zwischen „Trennung und Versöhnungsversuchen“.

Deshalb sei es zwischen den Familien der beiden zu „diversen Meinungsverschiedenheiten“ gekommen. Kh.-B. wollte die Beziehung fortführen, ihr Lebensgefährte nicht, ein größeres „Schlichtungstreffen“ sei wohl am Widerstand seiner Familie gescheitert. Das Paar hatte in Ingolstadt einen Friseur- und Schönheitssalon betrieben. Vor allem der Bruder des Mannes war äußerst schlecht auf Kh.-B. zu sprechen gewesen.

Auf der Suche nach einer Doppelgängerin

Seit Anfang August 2022 suchte Kh.-B. laut Anklage über verschiedene Instagram-Accounts nach einer Doppelgängerin. Sie stieß auf Khadidja O., eine Frau, die als Kind mit ihrem Vater aus Algerien eingewandert war. Am 9. August lud Kh.-B. sie ein, bei einem angeblichen Musikvideo teilzunehmen, doch O. lehnte ab. Am 11. August bot sie ihr über einen anderen Account eine Gratis-Behandlung in ihrem Kosmetiksalon an, sie sollte danach Werbung dafür machen. O. sagte zu, für den 16. August.

So kann kein faires Verfahren stattfinden. Johannes Makepeace

Den als Mittäter angeklagten Sheqir K. soll Kh.-B. bis dahin nur flüchtig gekannt haben. Dennoch überzeugte sie ihn offenbar mitzumachen. Die beiden vereinbarten mit O., dass sie sie in Eppingen für die angebliche Kosmetikbehandlung abholen. Noch zwischen Eppingen und Heilbronn sind sie laut Anklage mit dem schwarzen Mercedes in ein Waldstück gefahren. Dort soll O. ermordet worden sein.

Mit dem Leichnam fuhren sie dann nach Ingolstadt und stellten das Auto so ab, dass Kh.-B.s Eltern es irgendwann finden würden. Wie kann man einen solchen Plan ausklügeln und ihn dann vor allem in diesen Einzelheiten auch umsetzen? Eine unschuldige, unbekannte Doppelgängerin soll sterben, damit man selbst untertauchen und ein neues Leben beginnen kann? Bis zu einer rechtmäßigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Verteidiger wollen Verfahren aussetzen

Der Prozess verläuft schleppend. Die vier Verteidiger der Frau beantragen, das Verfahren auszusetzen. Von der Staatsanwaltschaft seien bis zuletzt erhebliche Datensätze der Beweisaufnahme nachgereicht worden, diese Massen könne man nicht auf die Schnelle prüfen, so Anwalt Johannes Makepeace: „So kann kein faires Verfahren stattfinden.“ Staatsanwältin Engel kontert, dass die wesentlichen Beweismittel schon seit mehr als einem Jahr auf dem Tisch lägen. „Es wurde nichts Neues nachgereicht“, sagt sie.

Am nächsten Verhandlungstag wird der Antrag abgelehnt. Ebenso beschließt das Gericht unter Vorsitz des Richters Konrad Kliegl, dass Kh.-B. die Fußfesseln anbehalten muss, auch im Gerichtssaal. Zur Begründung wird auf eine „erhebliche Gewaltbereitschaft“ der Frau verwiesen. Was er damit meint, listet Kliegl auf:

Kh.-B. war schon vor dem Mord durchaus polizeibekannt: So hat sie 2018 den Bruder ihres Partners mit einem Elektroschocker attackiert, es folgte eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Im April 2021 hatte sie versucht, ihren Lebensgefährten mit dem Auto zu überfahren, im Juni 2022 knallte sie seinen Kopf mit aller Kraft gegen einen Spiegel. Per Gerichtsbeschluss durfte sie sich ihm daraufhin nicht mehr nähern.

Entsetzliche Brutalität und kaum fassbare Dummheit

Eine Doppelgängerin ermordet, um selbst als tot zu gelten - ein solcher Plot hätte es in keinen Krimi oder Horror-Roman geschafft, da völlig unglaubwürdig. Hätten die Tatwilligen nur einen Schritt weiter gedacht, so hätten sie sofort darauf gekommen sein müssen, dass eine getötete Leiche obduziert wird. Und dass rasch festgestellt worden wäre, dass es sich nicht um Schahraban Kh.-B. handelt. War hier Unverfrorenheit gepaart mit entsetzlicher Brutalität und kaum fassbarer Dummheit?

Dass neben den Mordvorwürfen auch Anstiftungen zum Mord angeklagt sind, gerät dabei fast ins Hintertreffen. So soll Kh.-B. schon im Juli 2022 einen angeblichen Killer angeheuert haben, um den verhassten Bruder ihres Lebensgefährten für 10.000 Euro umzubringen. Zu der Tat kam es nicht, der angebliche Killer strich 5000 Euro als Vorauszahlung ein und ließ dann nichts mehr von sich hören. Und Sheqir K. soll in der Untersuchungshaft in Augsburg versucht haben, einen entlassenen Mithäftling zu beauftragen, fünf Zeugen in dem anstehenden Verfahren zu töten - auch das erfolglos.

Den Mordauftrag hat die Angeklagte Kh.-B. laut Staatsanwaltschaft so gut wie gestanden. Zu allem anderen haben die Angeklagten bisher geschwiegen.

Jede Menge offene Fragen

Das Verfahren hat verschiedene Stränge, die bisher nicht zueinander zu passen scheinen, und jede Menge offene Fragen. Wie konnte es zu einer solchen Brutalisierung der Frau kommen? Mit ihrem zarten Aussehen und ihrer hellen Stimme, mit der sie bisher kurze Sachfragen beantwortet hat, erscheint sie eher wie ein schützenswertes Lämmchen oder will zumindest so erscheinen. Was haben jesidische Religion und Tradition damit zu tun? Welche Rolle spielte etwa die Vorschrift, dass Jesidinnen und Jesiden nur untereinander heiraten dürfen und eine Ehe unauflöslich ist?

Und in welcher Beziehung standen Kh.-B. und Sheqir K. zueinander, die sich laut Anklage noch nicht lange und auch nicht näher gekannt hatten? K. ist von Beruf Maler und hat keinerlei Vorstrafen. Was hat ihn bewogen, 56-mal zuzustechen?

Bis das Landgericht Ingolstadt auf diese Fragen Antworten geben kann und ein Urteil fällt, wird es noch eine ganze Weile dauern. Das zeigt der zweite Prozesstag. Denn die Strategie der vier Verteidiger der Frau ist klar zu erkennen - sie setzen auf eine Verzögerung des Verfahrens.

Streit um Fristen und Akten

Es folgt der nächste Antrag: Verteidiger Makepeace verlangt eine Unterbrechung von zwei Wochen, damit sich die Angeklagte besser in die Akten einlesen könne, die ihr lange vorenthalten worden seien. Die Staatsanwaltschaft widerspricht erwartungsgemäß - die Angeklagte habe über ihre Verteidiger immer Zugang zu den Akten gehabt.

Und Monja Szerafy, Anwältin des Vaters der getöteten Frau, meint recht erbost, „sage und schreibe vier Verteidiger“ hätten bislang fast fünf Monate Zeit gehabt, ihrer Mandantin alles zu bringen. Zumindest drei der vier Anwälte sind in München nicht irgendwer, sie gelten als „Starverteidiger“. Darunter auch Alexander Stevens, der in Fernsehserien auch schon den Verteidiger gespielt hatte.

Im Gerichtssaal E011 haben die Parteien schon Aufstellung genommen. Kh.-B.s Verteidiger Alexander Betz lässt die Richtung durchscheinen: So könne es sich herausstellen, meint er, dass angebliche Instagram-Locknachrichten nur „unverfängliche unternehmerische Werbemaßnahmen“ gewesen seien. Auch müsse geklärt werden, „wessen Idee es war, nach Heilbronn zu fahren“.

Schlammschlacht kündigt sich an

Die Angeklagte Kh.-B. und deren Verteidiger werden versuchen, dem Mittäter möglichst viel Schuld in die Schuhe zu schieben. Eine große Schlammschlacht kündigt sich an. Sheqir K. und sein Verteidiger wiederum lassen sich bisher nicht auf das Geplänkel der anderen ein. Es macht den Anschein, als sei K. bereit, seinen Anteil an der Bluttat auf sich zu nehmen.

Das Gericht setzt sich einstweilen mit einem Vorschlag durch: Der Verhandlungstag wird beendet, der darauf folgende entfällt, weiter geht es erst am 30. Januar. Dann dürfte Shaqir K. aussagen. Ob Schahraban Kh.B. ihm folgt, ist offen.

Im Saal sitzt auch Nouredin O. und an seiner Seite ein Dolmetscher. Er ist der Vater der ermordeten Khadidja O. Ein Mann um die 50, schlank, angegrautes Haar. Ruhig verfolgt er das Prozessgeschehen. Er ist Nebenkläger. Seine Anwältin Szerafy aus Mosbach sagt, die Nebenklage werde sich zu gegebener Zeit äußern. Bisher sind 190 Zeugen benannt und 26 weitere Prozesstage angesetzt. Darüber hinaus hat Richter Kliegl weitere Verhandlungstage bis in den August anvisiert.