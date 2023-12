Aktivismus

Tierschützer stören Weihnachtsgottesdienst

Zwei Frauen und zwei Männer haben in München nach Polizeiangaben einen Weihnachtsgottesdienst gestört, indem sie mit einem Megafon Durchsagen machten und Transparente zeigten. Inhaltlich sei es bei dem Vorfall an Heiligabend um Tierschutz gegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

