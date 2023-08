THW schickt Helfer nach Slowenien

Nach den heftigen Regenfällen in Slowenien hat das Technische Hilfswerk (THW) weitere Einsatzkräfte in die Region geschickt. Am Dienstag startete im oberbayerischen Rosenheim ein Konvoi mit rund einem halben Dutzend Fahrzeugen. Die Helfer sollen Räumgerät in die Katastrophenregion bringen, unter anderem einen Kettenbagger. Damit will das THW die slowenischen Kräfte unterstützen, die Trümmer beiseite zu räumen. Es gehe zunächst darum, Wege und Straßen wieder befahrbar zu machen, sagte ein Sprecher.

Bisher sind drei THW–Teams von Bayern aus nach Slowenien gestartet. Wie das THW mitteilte, fuhren zunächst am Montag ein Vorausteam in Rosenheim und ein Team mit einem sogenannten Schreitbagger für schwieriges Gelände und Material in Berchtesgaden los.

Am Dienstag startete ein weiteres Team in Rosenheim. Es ist auf den Bereich Räumen spezialisiert und wird vor allem Trümmer und massive Hindernisse beseitigen. Dafür haben die Helfer unter anderem einen Kipper mit Tieflader und Bagger sowie einen weiteren Kipper mit einem Anhänger dabei. Den Kettenbagger könnten die THW–Kräfte auch in unwegsamem Gelände nutzen, berichtete eine Sprecherin. Dank seines Gewichtes von 16 Tonnen könne er zudem schwere Lasten bewegen und heben. Mit unterschiedlichen Anbaugeräten sei er vielseitig einsetzbar, etwa gebe es eine Betonschere sowie einen Abbruch– und Sortiergreifer, hieß es.

Das Vorausteam hatte den Angaben zufolge gemeinsam mit dem slowenischen Katastrophenschutz unter anderen eine beschädigte Brücke identifiziert, die durch eine THW–Behelfsbrücke ersetzen werden soll. Die Brücke befindet sich in Prevalje, wo die Mieß aus ihren Ufern trat, und stellt eine wichtige Verbindung für die Anwohnenden dar. Die Vorbereitungen für die Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Bereich Brückenbau laufen, sie sollen laut THW noch im Laufe der Woche in das Gebiet aufbrechen.

Bisher sind elf THW–Einsatzkräfte aus Bayern in Slowenien. Wie viele Helferinnen und Helfer die Fachgruppe Brückenbau begleiten, sei noch offen.

Auch in weiteren Teilen Deutschlands hatten sich THW–Teams auf den Weg gemacht. Die Hilfsorganisation reagierte damit im Auftrag der Bundesregierung auf ein internationales Hilfeersuchen der slowenischen Regierung. Darin hatte das Land nach THW–Angaben um Unterstützung in den Bereichen Räumung und Brückenbau gebeten. Die ersten Teams sollten vor allem die Lage erkunden und feststellen, welche Hilfe konkret nötig ist. Erste THW–Mitarbeiter hatten bereits am Montag die Arbeit aufgenommen.

Überschwemmungen und Erdrutsche hatten in dem Land enorme Schäden angerichtet. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, Hunderte Brücken wurden weggerissen. Mehrere Menschen starben bei den Unwettern. Für das kleine EU–Land zwischen Alpen und Adria war es das Jahrhunderthochwasser.