Tennislegende Becker: Premier League besser und spannender

München / Lesedauer: 1 min

Boris Becker, ehemaliger deutscher Tennisspieler, gibt im Anschluss an die Pressekonferenz ein Interview. (Foto: Matthias Balk/dpa )

Am Wochenende startet die Premier League in ihre neue Saison — und Tennislegende Boris Becker fiebert mit. Der 55–Jährige äußert einen Wunsch an Jürgen Klopp.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 05:55 Von: Deutsche Presse-Agentur