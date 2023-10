Energie

Tennet veröffentlicht Trassenverlaufsplan der Juraleitung

Strommasten vor bewölktem Himmel. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Für den Neubau der sogenannten Juraleitung in Bayern hat der Netzbetreiber Tennet am Mittwoch den genauen Trassenverlauf bekanntgegeben. Auf einer Internetseite können Interessierte etwa die bislang geplanten Strommasten und den Verlauf in der Nähe von Wohngebäuden einsehen, wie eine Sprecherin von Tennet in Bayreuth mitteilte.

