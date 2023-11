Telekommunikationsanbieter

Telefónica will Deutschland-Tochter komplett übernehmen

Madrid/München / Lesedauer: 1 min

Blick auf die Telefonica-Deutschland-Zentrale in München. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Der spanische Telefónica-Konzern will seine Tochter Telefónica Deutschland komplett übernehmen. Für rund 840 Millionen ausstehende Anteile wollen die Spanier 2,35 Euro das Stück bezahlen, wie sie am Dienstag in Madrid überraschend mitteilten.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 09:29 Von: Deutsche Presse-Agentur