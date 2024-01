Verkehr

Teilnehmer der Proteste tritt auf Bundesdienstflagge herum

Sulzbach-Rosenberg / Lesedauer: 1 min

Gegen einen 37-jährigen Teilnehmer der Bauernproteste ermittelt die Polizei im Landkreis Amberg-Sulzbach unter anderem wegen der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. An einem Traktor, in dem der Mann am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg als Beifahrer saß, sei eine Bundesdienstflagge befestigt gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.