Technischer Defekt am Kamin: Brand in Einfamilienhaus

Wartmannsroth / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein technischer Defekt am Kamin hat einen Brand in einem Einfamilienhaus in Wartmannsroth (Landkreis Bad Kissingen) ausgelöst. Das Feuer brach am Donnerstag im Erdgeschoss aus und griff auf das Obergeschoss des Hauses über, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 16:44 Von: Deutsche Presse-Agentur