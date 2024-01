Wunsiedel im Fichtelgebirge

Tatverdächtiger nach Banküberfall festgenommen

Kirchenlamitz / Lesedauer: 1 min

Ein Mann trägt Handschellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration )

Beamte haben in Oberfranken einen flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen, der eine Bank überfallen haben soll. Der 21-Jährige soll am Freitag einem Richter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit.

Veröffentlicht: 04.01.2024, 15:47 Von: Deutsche Presse-Agentur