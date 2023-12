Täter nach Tankstellenüberfall flüchtig: Mitarbeiter bedroht

Drei maskierte Räuber haben eine Tankstelle in Nürnberg überfallen und sind auf der Flucht. Sie bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Messer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde der Mann nicht. Die Täter erbeuteten bei dem Vorfall am Samstag mehrere Hundert Euro Bargeld. Trotz umfangreicher Fahndung konnten sie zunächst nicht gefunden werden.