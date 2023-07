T–Shirt fängt bei Bremswechsel Feuer: Mann schwer verletzt

Beim Bremswechsel in einem Autohaus in Schwaben hat ein Mitarbeiter schwere Verbrennungen erlitten. Der Mann habe bei seiner Arbeit in dem Betrieb in Thannhausen (Landkreis Günzburg) Bremsenreiniger benutzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Warum sein T–Shirt dabei am Mittwoch Feuer fing, blieb zunächst aber unklar.

Ein Zeuge habe zunächst erfolglos versucht, den Brand mit Wasser zu löschen. Erst als das T–Shirt ausgezogen war, hätten die Flammen gelöscht werden können. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten 20–Jährigen in ein Krankenhaus.